Forza Motorsport: la data d'uscita sarà annunciata più vicini al lancio, dice Phil Spencer

Phil Spencer ha riferito che la data d'uscita di Forza Motorsport verrà annunciata una volta che saremo più vicini al lancio effettivo, spiegando in questo modo perché ancora non sia stata resa pubblica nemmeno durante l'evento Xbox Developer Direct.

Forza Motorsport è stato uno dei protagonisti del Developer Direct, ma contrariamente agli altri giochi presenti, ovvero Hi-Fi Rush, Redfall e Minecraft Legends, oltre a The Elder Scrolls Online: Necrom, è stato l'unico a non avere una data d'uscita annunciata.

Anzi, paradossalmente il periodo di uscita si è fatto più vago di prima: mentre all'E3 2022 era stato praticamente riferito che Forza Motorsport era previsto entro la fine di giugno 2023, la nuova presentazione ha spostato il lancio a un vago "2023", cosa che potrebbe nascondere un possibile posticipo del gioco.

Nella recente intervista pubblicata da IGN, il capo di Xbox ha riferito che Turn 10 sta lavorando duramente al gioco, e che la data d'uscita verrà svelata non appena saremo più vicini al lancio. Di fatto, resta una non-informazione, considerando che non è stato affatto precisato il periodo di uscita del gioco.

"So che si sono sollevate delle domande sull'uscita di Forza Motorsport, perché abbiamo parlato solo dell'anno", ha affermato Spencer. "Tutti però conoscono probabilmente la qualità che Turn 10 mette nella sua serie, storicamente, e quella sarà anche in questo titolo. Questa è la cosa che risulta più importante, prima di tutto, e poi arriveremo a una data precisa, indubbiamente quando saremo più vicini al lancio. Volevamo solo riaffermare che si tratta di un gioco in arrivo nel 2023".