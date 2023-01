Forza Motorsport, Turn 10 sta sviluppando il più avanzato gioco di corse di sempre

Se l'arrivo su Xbox Series X|S e PC si è fatto più misterioso, quel che pare essere certo è l'immenso lavoro che Turn 10 sta riversando sull'ottavo gioco della propria serie. A risplendere nel nuovo video non è solo una resa grafica sbalorditiva, ma la grande cura applicata su aspetti dinamici come lo sporco e l'illuminazione globale, oltre alla vastità del parco auto.

Del nuovo gioco di Turn 10 se ne parla da anni, ma solo da giugno 2022 le informazioni si sono fatte più serie e concrete. Durante lo Showcase Xbox & Bethesda 2022 un primo video di presentazione ha cercato di riassumere le più importanti novità in arrivo e ha anticipato quella che doveva essere la finestra di lancio, fissata per la primavera del 2023. Il Developer_Direct di mercoledì e il Forza Monthly di ieri, invece, hanno fatto nascere ulteriori perplessità sulla data di pubblicazione del nuovo racing di Microsoft, ora previsto per un generico 2023.

Il racing game più avanzato di sempre

I riflessi e l'illuminazione di Forza Motorsport sono notevoli

Con queste parole Turn 10 ha definito Forza Motorsport, il primo gioco dedicato al mondo dell'automobilismo costruito e sviluppato per la nuova generazione di console. Gli sviluppatori hanno ribadito durante il Developer_Direct di come questo nuovo capitolo sarà in grado di raggiungere una risoluzione 4K a 60 fps su console con ray tracing attivo in gara. Finora abbiamo assistito solamente ad alcuni timidi tentativi di integrazione di questa tecnologia nell'universo dei racing. In Forza Horizon 5 il ray tracing era infatti presente solo nell'autosalone, mentre in Gran Turismo 7 esclusivamente durante i replay.

Certo, è molto presto per poter anche solo decretarne la superiorità grafica rispetto alla concorrenza, ma raggiungere stabilmente un framerate di 60 fps su console con ray tracing attivo durante le gare più concitate e con tanti dettagli a schermo è un traguardo degno di nota, purché questo non sia ottenibile solo con risoluzione dinamica.

Forza Motorsport però sembra non limitarsi alla sola qualità e fluidità in gioco, ma grazie ad un motore grafico rinnovato potrà vantare maggiori dettagli inerenti a tutto ciò che circonda la striscia d'asfalto dei circuiti. Turn 10, infatti, afferma di aver integrato una quantità di dettagli che supera di dieci volte quelli presenti in Forza Motorsport 7, aumentando così la densità di spettatori a bordo pista, creando una vegetazione più folta e più definita e una linea dell'orizzonte più ampia.