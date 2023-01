Road 96: Mile 0, annunciato il prequel per PC e console, ecco data di uscita e trailer

Il publisher Ravenscourt e gli sviluppatori di DigixArt hanno annunciato Road 96: Mile 0 per PS5, Xbox Series X|S, PS4, Xbox One, Nintendo Switch e PC (Steam). Si tratta del prequel dell'apprezzata avventura narrativa con elementi roguelike Road 96 e sarà disponibile a partire dal 4 aprile. L'annuncio è stato accompagnato da un trailer e una galleria di immagini, che potrete visualizzare nel player sottostante.

Road 96: Mile 0 è ambientato a White Sands, una lussuosa comunità di Petria, e si svolge poco prima del viaggio vissuto in Road 96. I giocatori si alterneranno tra i ruoli di Zoe, personaggio centrale nel gioco originale, e Kaito, due adolescenti con background e credenze opposte.

Di seguito la sinossi ufficiale:

"Road 96: Mile 0 è ambientato a White Sands, lussuosa comunità di Petria, e si svolge poco prima del viaggio iniziato nell'estate del 1996. I giocatori si alterneranno tra i ruoli di Zoe e Kaito, due adolescenti con background e credenze opposte."

"Gli ex giocatori di Road 96 ricorderanno Zoe, uno dei personaggi principali del gioco. Viene dalla parte ricca della città e suo padre lavora per il governo del presidente Tyrak come ministro del petrolio."

"Nato nella pericolosa e oscura Colton City, Kaito, un personaggio di Lost in Harmony, si è trasferito con i suoi genitori nel ricco condominio di White Sands per trovare un lavoro e sfuggire all'inquinamento della città. Sono passati due anni dal trasferimento nella zona dove vivono tutti i VIP e anche Tyrak"

"Incuriosita dalla sua oscurità, Zoe si avvicina a Kaito diventando così buoni amici. Con il passare del tempo Zoe inizierà a scoprire verità inquietanti sul suo paese e persino su suo padre. Vuoi scoprire cosa ha spinto Zoe a fuggire da casa sua? E cosa accadde veramente nel 1986 durante l'attacco al confine? Presto questa amicizia sarà messa alla prova. Come influirà sul destino della loro storia? Rimarranno amici?"

Se non conoscete l'originale, vi suggeriamo di leggere la nostra recensione di Road 96.