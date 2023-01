Forza Motorsport uscirà entro giugno 2023? Jeff Grubb afferma che il gioco non ce la farà

Allo scorso E3, Microsoft aveva suggerito che tutti i giochi mostrati erano in arrivo entro un anno, ovvero entro giugno 2023. Tra i vari giochi era presente anche Forza Motorsport, il nuovo gioco di guida previsto per PC e Xbox Series X|S. Per ora non è stata confermata una data di uscita precisa: ce la farà quindi entro giugno? Secondo Jeff Grubb, no.

All'interno del più recente episodio di Game Mess Decides, Jeff Grubb ha affermato che, secondo le voci da lui udite, Forza Motorsport è stato spostato alle seconda metà dell'anno. In altre parole, non ce la farà a essere pubblicato entro la fine di giugno 2023.

Ancora più precisamente, secondo Grubb la data di uscita è fissa per il terzo trimestre del 2023. Questo significherebbe luglio, agosto o settembre. Dando però per scontato che Microsoft non voglia pubblicare il gioco in piena estate (periodo scomodo per i videogiochi), possiamo supporre che la data più credibile sia settembre 2023.

Ripetiamo che per il momento si tratta di voci di corridoio riportate da Jeff Grubb, non informazioni ufficiali di Xbox. In ogni caso, quanto indicato non è affatto impossibile: dopotutto, Microsoft ha appena condotto l'evento Xbox Developer_Direct e il Forza Monthly, durante i quali ha indicato le date di uscita di giochi come RedFall e Minecraft Legends, ma non quella di Forza Motorsport.

Per ora non ci resta altro da fare se non attendere. Ricordiamo poi che Microsoft deve anche svelare qual è la data di uscita di Starfield, altro grande titolo molto atteso. La compagnia vorrà certamente evitare di pubblicare troppi giochi tutti insieme, anche se si tratta di titoli rivolti a tipi di pubblico differenti.

Tutto questo va però in contrasto con quanto da poco indicato da Geoff Keighley.