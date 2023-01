R-Type Final 3 Evolved si mostra in un primo trailer completo ufficiale

Granzella ha pubblicato il primo trailer ufficiale e completo di R-Type Final 3 Evolved. Possiamo vedere quindi in azione il gioco realizzato in Unreal Engine 5. La data di uscita giapponese è il 23 marzo su PS5, mentre nel resto del mondo arriverà nel corso della primavera.

NIS America, editore occidentale, ha pubblicato anche una descrizione ufficiale del gioco. "Il leggendario shoot 'em up è tornato con un'esperienza in stile R-Type senza precedenti! Rinomato per la sua grafica colorata e la frenetica azione sparatutto, R-Type Final 3 Evolved fa un salto di qualità nel suo esplosivo debutto su PlayStation 5 con grafica 3D e gameplay modernizzato."

"Sia i nuovi giocatori che i veterani possono modellare la loro esperienza grazie al sistema di difficoltà basato sulle prestazioni e alle navi personalizzabili. Sperimentate i classici marchi di fabbrica di R-Type, come la meccanica "Force", insieme a un loop di gioco nostalgico e coinvolgente."

"Navigate in un intero universo di livelli nuovi e classici, affrontate nemici che si evolvono in base alle vostre prestazioni e fate esplodere la concorrenza con le classifiche mondiali! R-Type Final 3 Evolved unisce R-Type Final 2 e PlayStation 5 con sette stage esclusivi realizzati dallo stesso Kazuma Kujo - tutti i primi contenuti scaricabili dello Stage Pass, nuove navi e una modalità multigiocatore per un massimo di sei giocatori - completamente rifatti in Unreal Engine 5!"

Se siete interessati invece a R-Type Final 2, ecco la recensione dell'ultimo capitolo di una saga storica.