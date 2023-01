Hogwarts Legacy: il Lead Designer parla della durata della sola trama, ecco quante ore servono

Hogwarts Legacy sarà disponibile a partire dal 10 febbraio 2023 e molti appassionati del mondo di Harry Potter non vedono l'ora di mettere le mani su questa avventura. Molti stanno anche cercando di capire quanto tempo dovranno investire per vedere un po' tutto quello che il gioco ha da offrire e, in precedenza, è stato indicato che serviranno circa 80 ore per finire al 100%. Quante ore servono però per la sola trama? A indicarle è il Lead Designer Kelly Murphy, il quale parla di circa 40 ore.

Si tratta chiaramente di una stima, ma è il tempo che il Lead Designer (che è ovviamente una figura ben informata sull'intero Hogwarts Legacy) ritiene possa servire per completare la trama di Hogwarts Legacy a una prima partita. In altre parole, se si conosce il gioco è possibile essere un po' più veloci, ma la maggior parte degli utenti che esploreranno Hogwarts e dintorni per la prima volta avranno bisogno più o meno di 40 ore per arrivare ai titoli di coda, senza concentrarsi troppo sugli elementi secondari.

Le cifre sono in linea con quanto avevamo già scoperto tramite un leak dell'art book ufficiale di Hogwarts Legacy, nel quale si parlava di 35 ore circa. Murphy aggiunge inoltre che per vedere tutto il resto del gioco serviranno all'incirca un centinaio di ore. Questa cifra è superiore a quella indicata da Alan Tew, uno dei director del gioco, il quale parlava di 80 ore.

La cifra di Tew faceva riferimento alla sua più recente partita, ovvero era il tempo richiesto a una persona che conosce il gioco molto bene. Le 100 ore indicate da Murphy sono invece una stima dell'esperienza del giocatore medio.

Come sempre, il numero di ore varia molto a seconda di quanto veloce è la singola persona. Inoltre, il numero di ore non è direttamente proporzionale alla qualità del gioco. Dovremo attendere la recensione per capire quanto valido è Hogwarts Legacy.

Nel frattempo, però, possiamo leggere il nostro provato.