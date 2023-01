The Pathless: la data di uscita per Switch e Xbox è stata svelata ufficialmente

The Pathless ha ora una data di uscita per Nintendo Switch, Xbox One e Xbox Series X|S: il 2 febbraio 2023. Il gioco riceverà anche una versione fisica per Nintendo Switch, pubblicata da iam8bit e Skybound Games.

The Pathless ci porta in un mondo corrotto dall'oscurità. Su un'isola dove risiedono gli dei, una Cacciatrice deve raccogliere essenze per liberare le divinità dall'influenza negativa, scoprendo anche la storia del mondo di gioco e di colui che l'ha portato verso la distruzione. Il gameplay si basa sulla corsa e sull'uso di arco e frecce: il giocatore deve colpire una serie di bersagli (con mira semi-automatica) per accumulare energia e velocità di spostamento.

Già disponibile su PlayStation 4, PlayStation 5, PC e Apple Arcade, The Pathless arriva finalmente anche su Nintendo Switch e Xbox. L'editore è Annapurna e ha pubblicato un video dedicato alla pubblicazione del gioco sulle due console.

Nella nostra recensione vi abbiamo spiegato che "The Pathless è costruito con amore e grande classe, mentre il suo gameplay si dimostra subito semplice ed elegante esattamente come il suo aspetto onirico e sconfinato. Su PlayStation 5, dove lo abbiamo giocato con risoluzione dinamica e 60fps solidi come roccia, viaggia imperterrito privo di qualsiasi sbavatura, con un tiepido supporto al Dualsense a cui sono affidate tensioni e vibrazioni dell'arco della protagonista. Non porta rivoluzioni, né particolari stravolgimenti, ma a volte non è nemmeno semplice accontentarsi della propria spontanea bellezza."