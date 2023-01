The Last of Us: il multigiocatore potrebbe essere coop? Druckmann sembra suggerirlo

Naughty Dog è nota prima di tutto per le sue grandi avventure single player, ma il team è ora al lavoro su un progetto multigiocatore basato sul mondo di The Last of Us. Non sappiamo molto di preciso sul gioco, se non che sarà un videogame indipendente, avrà un qualche tipo di componente narrativa e che si tratta del progetto più ambizioso di Naughty Dog. Che tipo di gioco sarà, però? Un PvP classico? Un battle royale? Un gioco cooperativo online? Quest'ultima opzione è tra le più gettonate tra le ipotesi dei giocatori, in questo momento, a causa di una dichiarazione di Neil Druckmann, co-creatore della serie.

Druckmann, in un'intervista con BuzzFeed per la serie TV di The Last of Us, ha affermato che con il nuovo gioco multigiocatore sarà possibile "entrare nel mondo di The Last of Us con un vostro amico". Questa dichiarazione, di per sé, non è sufficiente per trarre conclusioni specifiche, ma i giocatori si sono resi conto che negli artwork ufficiali per ora pubblicati i personaggi al centro della scena sono sempre in coppia (potete vedere le immagini in copertina e qui sotto). Non è impossibile che il dettaglio sia stato inserito volutamente.

La più recente immagine dedicata al multigiocatore di The Last of Us

La dichiarazione completa di Druckmann è la seguente: "Siamo stati abbastanza aperti sul fatto che il prossimo gioco di The Last of Us sarà un'esperienza multiplayer, in cui potrete entrare nel mondo di The Last of Us con un vostro amico e sperimentare la tensione e la brutalità di quel mondo - e una storia e un cast di personaggi nuovi di zecca che vivono in un'altra città che non abbiamo ancora visto nel mondo di The Last of Us. Sarà un altro capitolo dell'universo di The Last of Us".

I capitoli single player, ricordiamo, si basano molto sulla presenza di due personaggi principali che avanzano nel mondo di gioco fianco a fianco. Non sarebbe quindi strano che Naughty Dog abbia deciso di trasportare tale struttura anche nel multigiocatore, con la differenza che in questo caso entrambi i personaggi sono controllati dai giocatori.

Per il momento, in ogni caso, questa è una classica speculazione da internet e non vi sono conferme di alcun tipo. Dobbiamo attendere che Naughty Dog sveli più dettagli sul gioco. Speriamo che avvenga presto.

Per ora, inoltre, Druckmann è più che concentrato sulla serie TV di The Last of Us, che sta avendo successo: la seconda puntata è ancora più vista della prima, con una crescita da record.