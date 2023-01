Dead Space Remake: l'update 1.000.002 è disponibile, vediamo il peso

Motive Studio ha pubblicato un nuovo aggiornamento per Dead Space Remake: si tratta della patch 1.002.000 e non è un file particolarmente grande. In versione PS5, l'update pesa solo 256 MB. Al momento non abbiamo informazioni ufficiali riguardo agli effetti contenuti di questa correzione.

Se si è connessi online, come sempre, il download dell'aggiornamento di Dead Space Remake avverrà in automatico. Come detto, non abbiamo informazioni sulle effettive modifiche che questa patch apporta al gioco, ma considerando il peso non eccessivo è credibile che sia un classico update che risolve qualche problema minore e ottimizza le prestazioni del gioco in tempo per il lancio.

In caso di novità ufficiali, non mancheremo di aggiornarvi sulla questione.

Per il momento, però, possiamo consigliarvi il gioco. Come abbiamo spiegato nella nostra recensione, "Il remake di Dead Space, per ambizioni e portata del restyling effettuato, è tranquillamente accostabile a quello, anch'esso ottimo, di Resident Evil 2. Sebbene le novità apportate in termini di gameplay siano minori, rispetto a quando fatto con il capolavoro di Capcom, Electronic Arts ci ha comunque regalato un survival horror godibilissimo sia dai neofiti, sia da chi ebbe il piacere di giocarlo nel lontano 2008."

"Graficamente maestoso, le variazioni apportate all'avventura, dal punto di vista narrativo e per quanto concerne le nuove aree ed enigmi introdotti, rinfrescano, modificano, evolvono l'apprezzato survival horror che già seppe terrorizzarci tanto su PlayStation 3 e Xbox 360. Spaventoso, impegnativo al punto giusto e al passo con i tempi, Dead Space è assolutamente consigliato agli amanti del genere e a chi ama le avventure ambientate nello spazio. Se questo vuole essere un nuovo punto di partenza per la saga, Electronic Arts ha certamente posto delle basi solidissime tramite a questo remake."