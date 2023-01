One Piece: il cosplay di Nami di purai.prih sfoggia il famoso vestito viola

One Piece è un'opera molto amata, non crediamo serva dirlo, e il merito è dei suoi personaggi, che appassionano i lettori e gli spettatori ancora dopo anni. In ogni arco narrativo ne vengono aggiunti di nuovi, ma gli originali sono i preferiti di molti. Ad esempio, Nami è sempre molto apprezzata e, ora, purai.prih ci propone il proprio cosplay di Nami col vestito viola.

purai.prih ci propone una versione di Nami molto fedele all'anime. Ovviamente non manca il tatuaggio e il bracciale-bussola. Anche la capigliatura è curata per fare in modo che assomigli il più possibile a quella del personaggio di One Piece.

Diteci, cosa ne pensate del cosplay di Nami realizzato da purai.prih? Il personaggio di One Piece è stato ricreato nel modo migliore, oppure credete di aver visto versioni di qualità superiore?