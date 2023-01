Hogwarts Legacy: la durata per il completamento al 100% del gioco è stata svelata ufficialmente

Hogwarts Legacy è uno degli argomenti di punta del momento grazie a una serie di interviste pubblicate in tutto il mondo. Tramite esse abbiamo modo di scoprire in modo ufficiale un dettaglio che interesserà per certo a molti giocatori: la durata di Hogwarts Legacy. Secondo gli autori, per il 100% parliamo facilmente di circa 80 ore.

L'informazione proviene precisamente da Alan Tew, director per Hogwarts Legacy presso Avalanche Software. Tew ha precisamente detto: "Abbiamo visto che la longevità varia moltissimo sulla base del singolo giocatore e sulla base del completamento delle missioni secondarie. Io posso descrivere la mia esperienza personale. Io sono un persona, come potete immaginare, che ha vissuto l'intero gioco più volte e potete capire quanto io lo conosca. Ho recentemente completato una partita al 100% e, anche tutte le mie informazioni e la mia conoscenza, ho avuto bisogno di oltre 80 ore per arrivare alla fine. Penso che vi sia molto contenuto a disposizione col quale divertirsi e non vedo l'ora che le persone possano provare questa esperienza".

Queste informazioni sono in linea con quanto precedentemente scoperto tramite un leak legato all'art book ufficiale di Hogwarts Legacy, nel quale si parlava di 75 ore circa per completare al 100% l'avventura. Ora, però, abbiamo una conferma un po' più ufficiale.

Tew non indica purtroppo il numero di ore necessario per completare la sola trama, ma il leak già citato segnalava circa 35 ore. La maggior parte dei giocatori però completa sempre almeno qualche missione secondaria, quindi è credibile che anche chi non ama terminare i giochi al 100% avrà modo di giocare per ben più di 35 ore.

Chiaramente ciò che conta non è solo il numero di ore ma anche la qualità dell'esperienza. La speranza è che Hogwarts Legacy si riveli un gioco di alto livello: se volete una prima impressione, potete leggere il nostro provato.

Infine, vi segnaliamo anche che Hogwarts Legacy non include un sistema morale per l'uso delle Maledizioni senza perdono.