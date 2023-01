Atomic Heart, un trailer mostra lo scenario della Facility 3826 e le sue connessioni

Atomic Heart torna a mostrarsi in video con un trailer della Facility 3826, l'ampio scenario interconnesso che fa da sfondo alla campagna del gioco sviluppato da Mundfish, che non era mai stato presentato in questa maniera.

Appena entrato in fase gold, Atomic Heart ci catapulterà in una realtà alternativa, un mondo post-sovietico dai tratti inevitabilmente totalitari, in cui vestiremo i panni di un ufficiale inviato a scoprire cosa sta accadendo in questo luogo misterioso.

Il filmato illustra in maniera schematica ma efficace i vari collegamenti fra le zone della struttura, con i singoli luoghi che ci troveremo ad attraversare durante la campagna e che troveremo pieni di creature minacciose, frutto di orribili esperimenti, e sistemi di difesa fuori controllo.

Come detto, il gioco non subirà più ritardi e arriverà puntuale all'appuntamento con la data di uscita su PC, PlayStation e Xbox, fissata al 21 febbraio. Ulteriori dettagli nel nostro provato di Atomic Heart.