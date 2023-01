Skate includerà casse premio e tre tipi di valute in-game, secondo un nuovo report

Secondo un nuovo report di Insider Gaming, il reboot di Skate includerebbe una serie di "loot box", ovvero delle casse premio, che è possibile ottenere completando una serie di sfide all'interno del gioco ed eseguendo trick e altre azioni. Sarà però possibile anche spendere denaro reale per velocizzare il processo.

Precisamente, le informazione proverrebbero da dei tester che hanno avuto accesso al gioco. Skate, come già annunciato ufficialmente, sarà un free to play, quindi non stupisce che utilizzi metodi come le loot box per guadagnare. Ogni "Swag Bag" - questo pare essere il nome - include fino a cinque oggetti. Per sbloccare una cassa premio si dovrà spendere Stelle, le quali possono essere ottenute completando sfide: più difficili sono le sfide, più Stelle otteniamo.

Secondo informazioni precedenti ottenute tramite datamining, ci saranno poi anche i Tappi, una valuta secondaria che può essere comprata con denaro reale oppure completando trick, migliorando il livello di reputazione del nostro personaggio e in generale semplicemente giocando. I Tappi possono poi essere scambiato per Stelle che, come già detto, si spendono per ottenere Swag Bag. I Tappi non erano presenti nella fase di test più recente, precisa però Insider Gaming.

I costi di una cassa premio, almeno al momento, sarebbero tra le due e le tre Stelle: in generale, più costa, più è facile che la loot box includa oggetti migliori, come nuovi skateboard, vestiti e mobili per la casa del personaggio. Gli oggetti duplicati si trasformeranno in Hype, un'altra valuta di Skate che funziona come una sorta di materiale di creazione: per il momento non è stato spiegato in che modo andrebbe usata.

Insider Gaming afferma anche che in totale di dovrebbero essere 80 oggetti nel gioco, per il momento. Presumibilmente altri verrebbero aggiunti nel corso del tempo tramite nuovi aggiornamenti ed eventi speciali.

Senza poter provare il sistema con mano è difficile dire esattamente quanto equilibrato sia, visto che molto dipende dalla velocità di ottenimento di Tappi e Stelle semplicemente giocando. EA dovrà trovare il giusto equilibrio così da non dare l'impressione che l'unico modo per ottenere gli oggetti che si vogliono sia spendere molti soldi.