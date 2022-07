skate. presentato ufficialmente: sarà un free-to-play con microtransazioni cosmetiche

Oggi è stato finalmente presentato skate. dal team di sviluppo, in un evento dedicato trasmesso online, che sarà un free-to-play con microtransazioni cosmetiche. Il gioco sarà ambientato in una nuova città, chiamata San Vansterdam. Non si chiama Skate 4 perché non è un seguito, né un remake, né un reboot, ma qualcosa di diverso.

skate. è un free-to-play

Si chiama semplicemente skate. (con il punto alla fine), come già svelato con il primo trailer.

Lo studio di sviluppo, Full Circle, è nato durante la pandemia ed è formato da sviluppatori sparsi in tutto il territorio nord americano.

Sarà un free-to-play live service, supportato con nuovi contenuti e aggiornamenti del gameplay per anni, giocabile in cross-play su tutte le piattaforme e con la cross-progression, ossia, si potrà utilizzare il proprio profilo su qualsiasi sistema mantenendo i progressi fatti.

Non sarà un pay-to-win e l'intera mappa sarà accessibile a tutti senza pagare. Inoltre non ci saranno casse premio. Le microtransazioni riguarderanno quindi solo oggetti cosmetici. Gli aggiornamenti saranno disponibili per tutti, così da non dividere la comunità con DLC a pagamento. Il team di sviluppo mira a far evolvere skate. seguendo i consigli della comunità, che sarà essenziale per il successo del gioco.

Uscirà su PC, Xbox e PlayStation. Per adesso non c'è ancora una data d'uscita ufficiale.