MultiVersus: data dell'Open Beta e dell'early access annunciate assieme al Gigante di Ferro

Con un video pubblicato su Twitter, Tony Huynh, co-fondatore di Player First Games, ha annunciato che MultiVersus sarà disponibile in Open Beta a partire dal 26 luglio 2022, permettendo a tutti i giocatori di darsi battaglia nei panni del variegato cast del picchiaduro di Warner Bros. gratuitamente su PC, PS4, PS5, Xbox Series X|S e Xbox One. L'annuncio è stato accompagnato da un nuovo gameplay trailer che annuncia l'ingresso del Gigante di Ferro nel roster.

Il Gigante di Ferro è uno dei 16 personaggi che saranno inclusi nel gioco, assieme a Batman, Superman, Wonder Woman e Harley Quinn (DC); Shaggy e Velma (Scooby-Doo); Bugs Bunny e Taz il Diavolo della Tasmania (Looney Tunes); Arya Stark (Game of Thrones); Tom & Jerry (Tom & Jerry); Jake Il Cane e Finn L'umano (Adventure Time); Steven Universe e Garnet (Steven Universe) e una straordinaria creatura originale conosciuta come Rendog.

I giocatori potranno partecipare all'Open Beta di MultiVersus in anticipo, grazie all'early access che inizierà il 19 luglio, ovvero una settimana prima. L'accesso anticiapto sarà disponibile per chiunque abbia partecipato alla closed alpha di MultiVersus, oltre che per chi abbia ottenuto un codice tramite i drop su Twitch.

Huyhn inoltre afferma che l'open beta è solo l'inizio, con gli sviluppatori che hanno in programma di introdurre nuovi personaggi, mappe e oggetti cosmetici nel corso dei prossimi mesi. Tutti i progressi e gli oggetti ottenuti durante l'Open Beta di MultiVersus verranno automaticamente trasferiti nel gioco completo.

MultiVersus è un picchiaduro con elementi platform free-to-play che include un immenso roster di personaggi in crossover composto da tutte le varie proprietà intellettuali appartenenti a Warner Bros., comprese dunque anche quella di DC Comics e dei vari cartoni animai, nonché film e serie TV tra le quali anche Game of Thrones.