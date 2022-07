GeForce Now: Loopmancer con RTX ON arriva direttamente sul cloud

Giovedì, tempo di novità per gli abbonati a GeForce Now, il servizio di cloud gaming in abbonamento di Nvidia. Questa settimana il pezzo forte è l'aggiunta al servizio dell'action Loomancer direttamente con RTX ON. Quindi, gli utenti con abbonamento RTX 3080 e Priority possono andare in cerca della verità supportati da RTX ON, che include NVIDIA DLSS e riflessi in ray-tracing, in modo che ogni loop, dettaglio e mappa - dalla coloratissima Città del Drago al cupo Villaggio di Shuigou - sia renderizzato con una splendida qualità cinematografica.

Uno screenshot di Loopmancer

Disponibile anche una demo, lanciabile dalla sezione delle demo gratuite, che consente di provarlo prima di acquistarlo. Nvidia ha specificato anche che sia il gioco che la demo possono essere trasmessi in streaming da quasi tutti i dispositivi - anche quelli poco potenti - dai dispositivi mobile ai Mac.

Vediamo l'elenco dei giochi aggiunti al servizio questa settimana:

Neon Blight (nuovo lancio su Steam ed Epic Games Store)

Loopmancer (nuovo lancio su Steam)

Stones Keeper: King Aurelius (nuovo lancio su Steam, 14 luglio)

Wonder Boy: The Dragon's Trap (nuovo lancio - gratis - su Epic Games Store, 14 luglio)

Dead Age 2 (Epic Games Store)

Huntdown (Steam)

Out There: Oceans of Time (Epic Games Store)

Titan Quest Anniversary Edition (Epic Games Store)

The Guild 3 (Epic Games Store)

Leggiamo altri dettagli sulle novità di questa settimana:

Per i membri che hanno apprezzato il nuovo gioco Genshin Impact, è ora disponibile la versione 2.8 "Summer Fantasia", che aggiunge un nuovo personaggio, nuovi abiti, nuove storie, un nuovo evento principale "Summertime Odyssey" costruito sul mare e altro ancora. E, come sempre, i membri con RTX 3080 possono godersi in streaming tutto il divertimento estivo a una risoluzione di 4K e 60 fotogrammi al secondo, o a 1440p e 120 FPS dalle applicazioni native per PC e Mac. Inoltre, potranno godere dei vantaggi di una latenza ultra-ridotta, in grado di competere con i giochi per console, e potranno seguire tutta l'azione più recente grazie a sessioni di gioco della durata massima di otto ore.