Hot Wheels Unleashed: espansione Looney Tunes disponibile

Disponibile da oggi l'espansione Looney Tunes per Hot Wheels Unleashed, gioco di corse con licenza ufficiale dello storico marchio di giocattoli. Il lieto evento è stato annunciato anche con un trailer dedicato:

Molti i contenuti introdotti in Hot Wheels Unleashed dall'espansione Looney Tunes: cinque nuovi veicoli: Bugs Bunny, Daffy Duck, Wile E. Coyote, Road Runner e Marvin the Martian; una nuova ambientazione, il Looney Tunes Adventure Park, diviso in quattro aree , incluso l'iconico set nel deserto degli epici fallimenti di Wile E. Coyote. L'espansione contiene anche ACME Rockets, un nuovo sbalorditivo modulo Track Builder e un pacchetto di personalizzazione a tema per il Basement.

L'espansione Looney Tunes per Hot Wheels Unleashed è disponibile per tutte le piattaforme, ossia per PC, Xbox One, Xbox Series X e S, Nintendo Switch, PS4 e PS5. Naturalmente richiede la versione base del gioco per essere installata.