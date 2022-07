Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles: Uzui Tengen è vistosamente disponibile

SEGA ha vistosamente annunciato la disponibilità del DLC di Uzui Tengen per Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles. Si tratta del pilastro del suono della squadra ammazzademoni, protagonista dell'arco narrativo del quartiere dei piaceri.

Il DLC include Tengen come personaggio giocabile in Modalità scontro (sia locale che online), insieme a un set di citazioni e foto profilo. Insieme al DLC, è stato pubblicato un aggiornamento gratuito di Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles che aggiunge un nuovo scenario: il "Quartiere dei piaceri". Potete selezionarlo in modalità scontro.

Leggiamo altri dettagli tratti dal comunicato stampa ufficiale:

A partire da oggi il Pass personaggi Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles è in offerta! Acquistando questo bundle i giocatori possono risparmiare per sbloccare il set completo, la cui uscita è programmata entro la fine di dicembre 2022.

A partire dalla pubblicazione di oggi, i contenuti a pagamento che saranno distribuiti periodicamente nell'arco di 5 uscite separate includono: