Timothy and the Tower of Mu: data d'uscita ufficiale annunciata, nuova demo disponibile su Steam

Il retro platform Timothy and the Tower of Mu ha una data d'uscita ufficiale: il 9 agosto 2022. Per festeggiare, Kibou Entertainment, un team di sviluppo italiano, ha pubblicato una demo, scaricabile comodamente da Steam.

Pagina Steam di Timothy and the Tower of Mu

La demo consente di provare il primo dei cinque biomi da cui sarà composto il gioco. Il giocatore deve attraversare cinque stanze di difficoltà crescente per arrivare a sconfiggere il primo boss. Stando a quanto scritto sul comunicato ufficiale, è la sfida più facile da affrontare, anche se non è semplice.

Vediamo quali saranno le principali caratteristiche della versione finale di Timothy and the Tower of Mu: