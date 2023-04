Forza Motorsport ha un'accessibilità molto avanzata, anche per non vedenti

Forza Motorsport si caratterizzerà anche per un'accessibilità estremamente avanzata, con modalità di gioco che dovrebbero consentirne l'utilizzo anche agli utenti non vedenti, come dimostrato nel nuovo video diario pubblicato dagli sviluppatori.

Turn 10 ha creato il sistema Blind Driving Assist (BDA), in grado di far accedere a Forza Motorsport anche le persone non vedenti o con capacità di visione molto limitata, anche grazie al supporto fornito dal consulente specializzato Brandon Cole, intervistato nel video qui sotto.

Brandon e altri membri della community Gaming & Disability hanno fornito feedback e suggerimenti per integrare questa particolare modalità di gioco.

La BDA si basa soprattutto su indicazioni audio costruite dal team apposito all'interno di Forza Motorsport, da descrizioni approfondite di quello che viene visualizzato su schermo a varie altre informazioni che vanno da quelle descrittive a suoni che indicano ciò che accade in pista, tutti con un sistema di preview che consente di impararli in anticipo.

Si tratta di un set di caratteristiche attivabili, piuttosto che di una modalità a parte. Sempre sul fronte dell'accessibilità, si segnala anche la presenza del One Touch Driving, che consente di personalizzare al massimo il sistema di controllo, in modo da ridurre anche i tasti e gli elementi da utilizzare contemporaneamente per gli utenti con possibilità di movimento limitata.

Un sistema di "screen narration" consente inoltre di avere sempre una sintesi vocale descrittiva di quello che viene visualizzato sullo schermo, attraverso opzioni modificabili in maniera profonda. Tutte queste caratteristiche si uniscono a molte altre opzioni presenti, che vanno da quelle per daltonici alla possibilità di modificare testi e sottotitoli, fino a una profonda modifica del livello di difficoltà agendo su vari parametri.

In base a quanto riferito di recente, Forza Motorsport pare sia in fase di rifinitura, con uscita confermata nel 2023, ma non c'è ancora una data precisa al riguardo.