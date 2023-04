Titanfall 3, Vince Zampella vuole farlo ma al momento giusto e con l'idea giusta

Titanfall 3 arriverà prima o poi? Vince Zampella vuole farlo, ma ha chiarito due concetti: il primo è che in questo momento il gioco non è in sviluppo né ci sono piani "dedicati" al progetto; il secondo è che tutto questo avverrà solo e soltanto al momento giusto e con l'idea giusta: qualsiasi altra cosa non avrebbe senso.

Lo scorso settembre Respawn ha detto che non si è ancora mosso nulla per Titanfall 3, il che appare comunque strano: considerata la straordinaria popolarità di Apex Legends, che ha superato i 100 milioni di giocatori ed è ambientato nello stesso universo, sorprende che non si sia voluto tornare sul franchise di partenza.

"In questo momento non stiamo lavorando a Titanfall 3", ha detto Zampella. "Odierei se ti dicessi di sì e poi la gente restasse delusa dal fatto che non esca. La risposta più sincera che posso darti è che sarebbe fantastico vederlo succedere, ma non ci sono piani precisi."

"Dev'essere il progetto giusto", ha spiegato il fondatore di Respawn Entertainment. "Parliamo di un franchise tanto amato dai fan e da noi: se non arriverà al momento giusto e con l'idea giusta, allora semplicemente non avrà senso."

"Apex Legends è ambientato nell'universo di Titanfall, no? Bisogna capire in che modo puoi realizzare un gioco che non confonda quelli che sono fan di Apex Legends ma non necessariamente di Titanfall. Una domanda difficile a cui rispondere, ma ripeto: sarebbe fantastico se accadesse."