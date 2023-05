Microsoft e Activision, la CMA ha riferito al parlamento UK sul blocco dell'acquisizione

Come annunciato nei giorni scorsi, la CMA ha riferito al parlamento UK in merito all'acquisizione di Activision da parte di Microsoft, operazione che la commissione antitrust inglese ha scelto di bloccare adducendo come motivazione il rischio di un possibile monopolio della casa di Redmond nel mercato del cloud gaming.

Tuttavia, come sappiamo, l'Unione Europea ha approvato l'acquisizione ritenendo gli impegni sottoscritti da Microsoft sufficienti a scongiurare tale rischio, ed è proprio alla luce di questa differente conclusione che i capi della Competition and Markets Authority, Marcus Bokkerink e Sarah Cardell, hanno dovuto fornire delle spiegazioni.

La Cardell ha dichiarato che la decisione della CMA è stata presa da gruppi di inchiesta indipendenti, e che anche la Commissione Europea aveva sollevato dubbi in merito al mercato del cloud gaming, sebbene abbia poi ritenuto adeguati gli impegni accordati con Microsoft in tal senso.

L'analista Florian Mueller, che ha riportato per intero le dichiarazioni della CMA presso il parlamento inglese, si è espresso in maniera sostanzialmente negativa nei confronti delle spiegazioni fornite dalla Cardell, dicendo che lei ha spinto fortemente verso il blocco e che un settore nascente non vada bloccato in questa maniera, bensì si sarebbero dovute adottare strategie ben più permissive.

Un parlamentare ha quindi chiesto ai vertici della CMA se nel prendere la loro decisione abbiano considerato le ripercussioni sul Regno Unito e sulla possibilità che l'unione possa diventare meno competitiva nell'ambito delle imprese tecnologiche in seguito a una simile scelta, ricevendo risposte che Mueller ritiene evasive.

"Tutte le imprese sanno che c'è una grande differenza fra costruire un business, investire in un nuovo business, investire in una startup e acquistare un'azienda già molto ben avviata. Sono cose diverse", ha detto Marcus Bokkerink, aggiungendo che il compito della CMA è quello di incoraggiare la nascita di mercati dotati di una competizione aperta."