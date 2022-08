La Terra di Mezzo, nuovo gioco da Private Division e Weta Workshop

Private Division ha annunciato di essere al lavoro su di un nuovo gioco de La Terra di Mezzo in collaborazione con Weta Workshop, il team che ha realizzato gli effetti in CG per la saga cinematografica de Il Signore degli Anelli.

È dunque questo il progetto di Weta Workshop rivelato lo scorso novembre: un tie-in ambientato nell'universo narrativo de La Terra di Mezzo, forse nell'ambito di un passaggio di testimone fra Warner Bros. e 2K Games?

Per il momento non è chiaro come stiano esattamente le cose: tutto ciò che sappiamo è racchiuso in un post che il publisher ha pubblicato sul proprio sito ufficiale, e in cui viene rivelato che l'uscita del gioco avverrà nel corso dell'anno fiscale 2024, che va dal 1 aprile 2023 al 31 marzo 2024.

"Siamo entusiasti di poter collaborare con Weta Workshop per produrre un gioco ambientato in un universo così straordinario e celebrato", ha dichiarato Michel Worosz, chief strategy officer presso Take-Two Interactive, nonché capo di Private Division.

"La proprietà intellettuale de Il Signore degli Anelli è l'origine di tante storie fantastiche, e nessuno è più qualificato di Weta Workshop per creare una nuova, memorabile esperienza di gioco ambientata nella Terra di Mezzo."

"È un privilegio creare un nuovo gioco ambientato nella Terra di Mezzo, in particolare visto che sarà molto diverso rispetto a ciò che i fan hanno provato in passato", ha dichiarato invece Amie Wolken, head of interactive presso Weta Workshop.

"Noi stessi siamo fan di quest'opera e ci entusiasma pensare che i giocatori potranno esplorare la Terra di Mezzo in una maniera completamente inedita, introducendo così nuovi appassionati alla magia de Il Signore degli Anelli."

Il gioco si trova nelle fasi iniziali dello sviluppo e non ha ancora una data di uscita ufficiale, ma Private Division si aspetta di pubblicarlo durante l'anno fiscale 2024, come detto.