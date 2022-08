Ship of Fools, trailer annuncia la data di uscita su PC, PS5, Xbox Series X|S e Switch

Ship of Fools ha una data di uscita ufficiale su PC, PS5, Xbox Series X|S e Nintendo Switch, annunciata da Team17 con un nuovo trailer: il gioco sarà disponibile a partire dal 22 novembre.

Come forse ricorderete, lo scorso marzo abbiamo provato Ship of Fools, trovando l'esperienza sviluppata da Fika Productions immediata e divertente, specie in cooperativa: un accattivante mix fra Overcooked! e un roguelike.

Ambientato all'interno di un misterioso arcipelago, il gioco narra le vicende di un gruppo di marinai che si ritrovano ad affrontare creature mortali e numerose insidie, lavorando insieme per riparare la loro nave e riuscire a riprendere la rotta.

Ognuno dei personaggi di Ship of Fools è dotato di caratteristiche e abilità peculiari che dovremo sfruttare al fine di raggiungere i nostri obiettivi, nell'ambito di una struttura roguelike che ci vedrà ricominciare il percorso ancora e ancora, imparando di volta in volta qualcosa di nuovo.