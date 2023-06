Sword Art Online: il cosplay di Asuna di seracoss è un replica perfetta

Tra light novel, anime, film e manga Sword Art Online è uno dei franchise giapponesi più conosciuti e di maggior successo e nell'ultimo decennio ha conquistato un gran numero di fan, ancora oggi affezionati a Kirito e il resto del cast della serie. Il fascino dell'opera di Reki Kawahara ha un grande ascendente anche nel panorama dei cosplayer, come ci ricorda seracoss con il suo cosplay di Asuna in versione Titania.

Nel corso della storia di Sword Art Online vediamo i protagonisti alle prese con vari mondi digitali simulati, cambiando di volta in volta il loro avatar virtuale a seconda della gioco online. Ad esempio in questo caso vediamo Asuna nei panni di Titania, la regina delle fate del fittizio mondo di Alfheim Online.

Il cosplay realizzato da Seracoss come potete vedere replica in maniera piuttosto fedele un'artwork (l'immagine in testa alla notizia) che immortala Asuna / Titania legata all'interno di una gabbia, in attesa di essere salvata dal protagonista Kirito. Come possiamo vedere nello scatto qui sotto, il costume in particolare, un vestito bianco adornato da un grande fiocco rosso sul petto, è stato ricreato in ogni minimo dettaglio.

