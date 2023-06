Diablo 4: Blizzard parla del supporto post-lancio, tra stagioni, contenuti narrativi ed espansioni

Il percorso di Diablo 4 ovviamente non si concluderà poche settimane dopo il lancio fissato per il 6 giugno 2023, con Blizzard che piuttosto mira di supportare a lungo la sua creatura e stimolare i giocatori a rimanere a Sanctuary quanto più a lungo possibile con una ricca scaletta di contenuti post-lancio.

In un'intervista con IGN.com, il general manager Rod Fergusson ha spiegato che l'obiettivo del team di sviluppo è quello di supportare Diablo 4 come un vero e proprio live service, con le stagioni che introdurranno nuove missioni e storie slegate da quella del gioco base.

"Per quanto riguarda il supporto di Diablo 4 come live service, vogliamo assolutamente che la storia ne faccia parte. Il modo in cui abbiamo strutturato le stagioni è basato sulle quest: ci saranno delle questline narrative", ha detto Fergusson, che nel fare un confronto con il precedente capitolo ha aggiunto che "Diablo 4 avrà un contesto più ricco durante la stagione e avrà anche un tema narrativo su cui ruoteranno tutti i contenuti, come cosmetici e meccaniche."

In ogni stagione "ci sarà una questline narrativa che non estenderà la campagna, ma sarà una storia che si svolgerà nell'open world. Perché questo è il bello del mondo di Diablo 4, ci sono tante storie che possiamo ancora raccontare, senza coinvolgere quella di Lilith e Inarius".

Discorso differente invece per le espansioni post-lancio di Diablo 4, che andranno ad arricchire la trama principale, così come le meccaniche di gameplay e il mondo di gioco.

"Guardando al futuro delle espansioni, quelle sono le opportunità in cui possiamo continuare ad estendere il gioco dal punto di vista della storia, dal punto di vista delle meccaniche, dal punto di vista del mondo", ha detto Fergusson.

Fergusson ha confermato che la Stagione 1 è quasi pronta e dunque dovrebbe arrivare nella seconda metà di luglio come da programma. Ha aggiunto anche che stagioni ed espansioni, così come tutte le modifiche e le correzioni per il gioco base, sono in lavorazione parallelamente.

In precedenza, l'associate game director di Diablo 4, Joseph Piepiora, aveva svelato che i contenuti narrativi delle stagioni sono a tempo limitato, ovvero saranno disponibili solo durante il corso della stagione in cui sono stati introdotti.