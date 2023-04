Diablo 4: parte dei contenuti della storia degli update post-lancio sarà a tempo limitato

Joseph Piepiora, l'associate game director di Diablo 4, ha svelato in un'intervista che buona parte dei contenuti della storia che verranno aggiunti con gli update periodici dopo il lancio del gioco sarà a tempo limitato, ovvero saranno disponibili solo durante il corso della Stagione in cui sono stati introdotti.

Per chi non lo sapesse, Diablo 4 dopo il debutto nei negozi riceverà un grosso update ogni tre mesi, ovvero tra una stagione e l'altra, che introduce nuovi contenuti della storia, meccaniche, funzionalità di gioco e un Pass Battaglia.

In un'intervista concessa a MMORPG, Piepiora ha spiegato che ogni stagione di Diablo 4 avrà un tema specifico e i contenuti di storia aggiuntivi saranno basati su di esso. Per questo motivo tali elementi saranno disponibili solo ed esclusivamente durante il corso della season in cui sono stati introdotti e verranno rimossi con quella successiva. In pratica, avrete tempo tre mesi per giocarli, altrimenti ve li perderete, probabilmente per sempre.

Ci sono tuttavia delle eccezioni alla regola. Piepiora infatti ha spiegato che qualora venissero aggiunti dei contenuti di storia che espandono quella del gioco base o che saranno legati a delle eventuali espansioni future, questi rimarranno disponibili per sempre e per tutti i giocatori.

"Quando si tratta di espandere la storia di Diablo 4, se dovessero esserci dei contenuti che collegheranno la conclusione del gioco portando a una espansione, o qualcosa di simile che potremo fare in futuro, in quel caso ci assicureremmo che quel contenuto sia permanente e disponibile per tutti i giocatori in qualsiasi momento."

Nella stessa intervista, Piepiora ha parlato anche dei Pass Battaglia stagionali di Diablo 4, che a quanto pare richiederanno 80 ore di gioco per essere completati.