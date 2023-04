Diablo 4 riceverà grossi update ogni tre mesi con nuovi contenuti della storia

Blizzard ha condiviso nuovi dettagli sui suoi programmi per il supporto post lancio di Diablo 4, svelando che ogni tre mesi verrà pubblicato un update di grandi dimensioni che aggiungerà nuovi contenuti, storyline e non solo.

Questo dettaglio arriva da un'intervista pubblicata da Game Informer, dove l'associate game director Joseph Piepiora ha affermato che, pur non volendo usare il termine "espansioni", gli update trimestrali di Diablo 4 includeranno nuovi contenuti della storia, assieme a meccaniche e funzionalità inedite.

Questi aggiornamenti inoltre saranno accompagnati da nuovi battle pass, sempre con la solita formula dei due percorsi di ricompense, uno gratuito e l'altro a pagamento. Ha ribadito inoltre che la Stagione 1 di Diablo 4 non inizierà al lancio del gioco, ma successivamente.

Recentemente Blizzard ha pubblicato un trailer che presenta le varie attività e contenuti dell'endgame di Diablo 4 e ora sono arrivati nuovi dettagli, in particolare per quanto riguarda le "Spedizioni da Incubo", ovvero delle versioni più difficili di oltre 120 dungeon presenti nel gioco.

Come spiegato in precedenza in queste sfide verranno attivati dei modificatori per incrementare la difficoltà degli scontri e aggiungere maggiore varietà. Uno di questi sarà un fascio di luce invincibile che inseguirà costantemente i giocatori per tutto il dungeon danneggiandoli se vi entrano in contatto, mentre un altro consiste in un ombra che segue i giocatori oscurando la loro visione e allo stesso tempo invocando in campo nuovi nemici.

Diablo 4 sarà disponibile dal 6 giugno 2023 per PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One e PC, ma chi acquista la Deluxe o la Premium Edition può iniziare a giocare con qualche giorno di anticipo. Ecco i dettagli su date e orari di sblocco del gioco.