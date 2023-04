NVIDIA RTX 4070, design e caratteristiche trapelano online in anticipo

NVIDIA RTX 4070 si prepara a una presentazione ufficiale in arrivo, ma intanto un leak ha fatto emergere design e caratteristiche della nuova scheda video della compagnia, con alcuni dati che parlano anche di performance iniziali.

Una prima immagine mostra il modello Founders Edition di NVIDIA RTX 4070, quella prodotta direttamente dalla compagnia, che si presenta in linea con l'aspetto ormai caratteristico della linea, piuttosto vicina a RTX 3080 per quanto riguarda la struttura del sistema di raffreddamento.

NVIDIA RTX 4070, un'immagine trapelata online e riportata da Forbes

Vediamo infatti il design della ventola e del dissipatore che riprende quello già visto nei modelli precedenti, sempre per quanto riguarda le Founders Edition.

In base a quanto è possibile vedere, sembra anche sensibilmente più piccola della RTX 4070 Ti, anche se non è facile valutare precisamente. Dalle foto emerge anche la presenza del connettore 12VHPWR per l'alimentazione, dunque non dovrebbe usare quello a 8-pin standard, sebbene sia presente un cavo splitter come adattatore, probabilmente all'interno della confezione, in modo da renderlo compatibile con gli alimentatori.

Per quanto riguarda le performance, alcuni benchmark sono stati pubblicati dal sito Videocardz, che sembra si basino su quelli distribuiti direttamente da NVIDIA.

I benchmark leaked di VideoCardz su RTX 4070

In base a questi, sembra che NVIDIA RTX 4070 abbia performance simili a RTX 3080 senza uso di DLSS o generazione di frame, ma dovrebbe distaccarsi da quest'ultima se si attivano queste tecnologie.

Considerando che il prezzo della RTX 4070 dovrebbe essere comunque inferiore a quello della RTX 3080 (almeno per quanto riguarda i prezzi di lancio ufficiali dei modelli standard), dovrebbe renderla un buon compromesso. Dovrebbe inoltre essere superata dalla RTX 4070 Ti di un buon 20%, ma questo è in linea con una fascia di prezzo nettamente più alta per quest'ultima.

L'uscita della RTX 4070 dovrebbe essere prevista per domani, 13 aprile 2023, con presentazioni e recensioni ufficiali che dovrebbero arrivare a partire dalla giornata di oggi, 12 aprile 2023, probabilmente nel pomeriggio.