Resident Evil 4: l'iconica battuta sul "bingo" di Leon stava per essere sostituita nel Remake

Stando a un aneddoto raccontato da Nick Apostolides, il doppiatore americano di Leon S. Kennedy in Resident Evil 4 Remake, Capcom stava per rimuovere dal rifacimento l'iconica battuta sul bingo che il protagonista recita al termine dell'intenso scontro nel villaggio "Ma dove stanno andando? Al bingo" ("Where's everyone going? Bingo?", nella versione inglese) per sostituirla con una alternativa.

Giusto per dare un po' di contesto, nella sezione in questione Leon si trova da solo a combattere in un villaggio circondato da un numero di nemici praticamente infinito, tra cui uno particolarmente coriaceo armato di motosega. Le munizioni scarseggiano e quindi la situazione diventa presto critica per il giocatore. Fortunatamente a un certo punto inizia a suonare una campana e gli abitanti del villaggio, come ipnotizzati dal suo suono, smettono di attaccare Leon e se ne vanno via. Confuso dalla situazione, il nostro protagonista recita per l'appunto: "Ma dove stanno andando? Al bingo?". Subito dopo appare il logo del gioco.

Come spiegato nella nostra recensione, il remake di Resident Evil 4 non è semplicemente un rifacimento grafico del titolo originale uscito nel 2005, con gli sviluppatori di Capcom che hanno aggiunto nuovi elementi e modificato altri. Tra questi anche la sceneggiatura e le battute recitate dai personaggi.

Stando alle parole di Apostolides, Capcom stava valutando l'idea se mantenere la frase del bingo o se sostituirla con una nuova.

"Molte di quelle linee di dialogo - quelle classiche - erano tra quelle da registrare per mantenerle nel remake o da usare come alternative", ha detto Apostolides. "È proprio così che va la registrazione, ottieni molta varietà e vedi cosa si adatta meglio al prodotto finale. Fino a quando non ho giocato al gioco, o fino a quando il filmato non ha iniziato a uscire per il marketing, nemmeno io sapevo se avessero mantenuto quella battuta. Quindi sono molto felice che lo abbiano fatto, perché altrimenti molti fan sarebbero rimasti piuttosto delusi ".

L'attore successivamente ha affermato che la decisione di mantenere la battuta del bingo è stata una scelta impulsiva di uno sviluppatore, che non era affatto convinto di quella alternativa proposta per il remake.

"In realtà hanno scritto un'altra battuta al posto di quella. L'abbiamo fatto un paio di volte, semplicemente non sembrava giusta, e il cinematic director ha detto: 'Sai una cosa, mettiamoci dentro la linea del bingo." E alla fine l'hanno inserita."