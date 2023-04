PlayStation Plus Extra e Premium: oggi saranno annunciati i giochi PS5 e PS4 di aprile 2023

Oggi pomeriggio, mercoledì 12 aprile 2023, Sony svelerà ufficialmente i nuovi giochi PS5 e PS4 in arrivo nel catalogo di PlayStation Plus Extra e Premium. L'appuntamento è previsto, salvo imprevisti, per le 17:30 italiane.

Tenendo conto della tabella di marcia utilizzata solitamente da Sony, i titoli del PS Plus Extra e Premium di aprile 2023 saranno disponibili per il download durante la prossima settimana, per la precisione da martedì 18 aprile 2023.

Al momento non sappiamo di preciso quanti e quali titoli PS5 e PS4 andranno ad arricchire il catalogo dei due abbonamenti di Sony, né sono trapelate informazioni al riguardo da fonti affidabili come il noto leaker billbil-kun, ma non mancheremo di aggiornarvi sulle nostre pagine nel caso arrivassero novità in merito. In ogni caso, l'annuncio ufficiale è ormai vicino, quindi ormai si tratta di attendere poche ore.

Nel frattempo vi ricordiamo che dalla scorsa settimana sono disponibili i giochi PS5 e PS4 gratis del PlayStation Plus Essential di aprile 2023, che includono tra gli altri anche Sackboy Una Grande Avventura e Meet Your Maker.