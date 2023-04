È un peccato che la versione provata per la recensione presentasse alcune limitazioni rispetto alla build di lancio (la modalità Prime Hunts, con la possibilità di affrontare nuovamente i boss, non è stata disponibile nella nostra prova). Inizialmente abbiamo fatto esperienza di alcuni bug, ma le numerose patch correttive rilasciate fino a oggi hanno notevolmente migliorato la situazione, limando praticamente tutte le asperità e permettendo a questo ottimo (e frenetico) videogioco d'azione di brillare come merita.

È sempre più difficile emergere su una piattaforma ormai vastamente utilizzata come Kickstarter, ma il team di spagnolo Moonlight Games è riuscito a gestire saggiamente la campagna, proponendo un videogioco che prende la visuale dall'alto di Secret of Mana e cala la protagonista Vesper in un mondo marcio e insozzato di sangue, citando esplicitamente Bloodborne nell'incipit dell'avventura. Sono nomi altisonanti, ma Hunt the Night - pur nel suo essere una produzione dal budget tutto sommato ridotto - riesce a spiccare rispetto a progetti simili grazie a uno stile grafico distintivo e a un sistema di combattimento rapido e cruento, capace di rispecchiare appieno la natura spietata di Medhram, il mondo in cui si muovono Vesper e il resto degli Stalker.

Vesper si muove in un mondo morente, Medhram, ormai in procinto di cedere alla Notte: è suo compito riscattare sé stessa e le malefatte di suo padre, traditore degli Stalker, e continuare a nutrire il Sigillo per prolungare l'esistenza della specie umana. La presenza dei cicli è certamente familiare agli appassionati di Dark Souls , ed esattamente come le opere di FromSoftware anche Hunt the Night si racconta prevalentemente tramite le descrizioni di armi, armature, oggetti e poteri speciali, oltre che con le Piume di Corvo , ricordi degli Stalker che sono disseminati all'interno del mondo di gioco e possono essere reperiti negli angoli più disparati. Nel complesso, la storia si racconta in modo stimolante e coerente, pur senza reinventare la ruota degli stilemi dark fantasy , e mantiene un buon passo per tutte le circa dodici ore necessarie a completare l'avventura apprezzando adeguatamente il mondo di gioco e le sue diramazioni secondarie.

Nella Nona Era dell'umanità , l'arrivo della Notte - capace di annichilire, ciclo dopo ciclo, gli esseri umani - è contrastato dagli Stalker , una setta di guerrieri che hanno scoperto come usare (paradossalmente) i poteri dell'oscurità per prolungare la durata del Giorno, epoca in cui gli uomini possono vivere e prosperare. È il sangue degli Stalker ad alimentare il Sigillo della Notte, centrale nella trama di Hunt the Night, unico mezzo con cui l'oscurità può essere tenuta a bada e l'umanità può continuare a vivere, seppur a caro prezzo.

Combattimenti al fulmicotone

In media, le battaglie contro i boss di Hunt the Night sono eccellenti nel design e perfette nell'esecuzione

Vesper è rapidissima nello scatto, meccanica centrale sia nell'esplorazione che nei combattimenti. Governato dalla barra dell'Oscurità - che si ripristina lentamente col tempo - lo scatto favorisce uno stile mordi e fuggi nei duelli contro le creature della Notte, abbastanza variegate e contraddistinte da design talvolta piuttosto originali. Con un sistema analogo a quello visto nella demo di The Last Case of Benedict Fox, i colpi all'arma bianca ricaricano i proiettili a disposizione della protagonista, rendendo vantaggioso un approccio "misto" ai combattimenti. Sono presenti diverse tipologie di armi a corto raggio - tra cui spade, lance e spadoni - e tre tipi di pistola; queste ultime sono potenziabili presso l'hub centrale, sbloccato dopo circa un paio d'ore di gioco, dove sono acquistabili anche potenziamenti per gli oggetti curativi di Vesper.

La valuta del mondo di gioco è il Noctilium, ottenibile sconfiggendo i nemici e aprendo gli scrigni che si trovano in giro per Medhram. Hunt the Night presenta degli elementi RPG non eccessivamente approfonditi ma bene implementati, come la presenza dei suddetti potenziamenti delle armi da fuoco, ma anche l'esistenza di oggetti equipaggiabili capaci di esaltare determinate abilità e abiti dai poteri speciali (che, in un tocco che dimostra cura per il dettaglio, cambiano il colore degli sprite che compongono la nostra Vesper). Contrariamente a quanto avviene nei souls, perdere un combattimento non significa trovarsi a dover recuperare il Noctilium nel punto di morte: Hunt the Night ha una difficoltà medio-alta, ma non presenta penalità in caso di game over. Si torna in vita all'Altare del Corvo più vicino, luogo che funge da checkpoint e anche da punto di salvataggio e di spostamento nella vasta mappa di gioco. Toccare o meno un Altare è frutto di una valutazione di opportunità tattica, visto che il contatto con lo stesso comporta la resurrezione dei nemici sconfitti da Vesper nell'area.

Peccato per non aver potuto provare la modalità Prime Hunts prima della data di uscita di Hunt the Night, perché le battaglie contro i boss sono adrenaliniche e curatissime nel design dei nemici e dei loro poteri. Non sempre interessanti sono, invece, gli Incarichi di Caccia, reperibili nella taverna dell'hub centrale di gioco: pagando una somma, si può accedere a delle arene sparse nei vari luoghi di Medhram e affrontare delle versioni potenziate dei nemici base. Se in alcuni casi abbiamo trovato delle sfide stimolanti, in altri il team ha infuso meno sforzo, e ne sono risultati degli scontri più banali; tuttavia, nella media i combattimenti di Hunt the Night sono veloci, spietati, difficili il giusto - in una parola, gustosissimi.