Minecraft: Pringles al gusto Stufato Sospetto e ricettario ufficiale del gioco

Mojang ha annunciato la prima collaborazione ufficiale tra Minecraft e Pringles, che consentirà di sentire il sapore dello Stufato Sospetto attraverso dei tubetti di patatine a tema, che a quanto pare si basano sulla ricetta originale, che può ora essere riprodotta anche attraverso il ricettario ufficiale.

Nel caso vi siate sempre domandati che sapore abbia il "Suspicious Stew" di Minecraft, uno dei piatti ricorrenti nel celebre gioco Mojang, ora possiamo scoprirlo grazie a questa strana collaborazione con Pringles, che tuttavia sembra sia limitata agli USA, al momento.

In ogni caso, sarà comunque possibile riprodurre i piatti tipici della cucina di Minecraft anche attraverso il ricettario ufficiale annunciato da Mojang. Anche questo è disponibile, per il momento, solo in lingua inglese ma è comunque acquistabile anche dall'Italia, almeno da quanto è possibile vedere su Amazon.



Il libro Minecraft: Gather, Cook, Eat! Official Cookbook! È a tutti gli effetti un ricettario ufficiale che raccoglie tutti i piatti tipici del gioco Mojang e consente anche di riprodurli, per quanto possibile, nella propria cucina, ovviamente con alcuni adattamenti. All'interno troviamo 40 ricette più o meno fuori di testa che si basano proprio sui piatti che Steve e gli altri ingurgitano regolarmente nel gioco, anche se immaginiamo che diversi adattamenti e tagli siano stati fatti per evitare cose eccessivamente bizzarre.

Nel frattempo, sta per arrivare Minecraft Legends, disponibile dal 18 aprile, mentre il film ha una nuova data di uscita che sottintende un'attesa ancora molto lunga.