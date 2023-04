Minecraft, il Film ha una nuova data di uscita, preparatevi a una lunga attesa

Come riportato sulle pagine del The Hollywood Reporter, Warner Bros. ha aggiornato la sua programmazione svelando la nuova data di uscita del film di Minecraft con Jason Momoa, che a quanto pare non è affatto vicina. Parliamo infatti del 4 aprile 2025, praticamente due anni a partire da ora.

L'uscita del film era in precedenza fissata a marzo 2022 e ancora prima nel 2019, ma evidentemente le complicazioni dovute al Covid-19 e i cambi alla regia, ora nelle mani di Jared Hess (Napoleon Dynamite), avvenuti negli anni per via di alcune divergenze creative con Mojang, hanno fatto slittare e non di poco il termine dei lavori. Alla pellicola lavorano anche i produttori di Dune, Mary Parent e Roy Lee, nonché Lydia Winters e Vu Bui di Monjang.

Al momento, i dettagli sulla pellicola sono davvero pochi e dunque sarà necessario attendere per scoprire altri particolari su cast e trama. A tal proposito, vi proponiamo la sinossi rivelata nel 2019 da Mojang, che a questo punto non sappiamo neppure se è ancora valida:

"Il malvagio Ender Dragon ha intrapreso un percorso di devastazione, spingendo una giovane ragazza e il suo gruppo di insoliti avventurieri a partire per la missione di salvare l'Overworld", recitava.