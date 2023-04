Star Wars Jedi: Survivor, dimensioni gargantuesche su PC, ecco i requisiti aggiornati

Respawn Entertainment ed Electronic Arts hanno condiviso i requisiti ufficiali di Star Wars Jedi: Survivor per PC in vista del lancio, fissato per il prossimo 28 aprile 2023, anche su PS5 e Xbox Series X|S.

Il dettaglio che salta subito all'occhio è lo spazio di archiviazione richiesto per installare il gioco, ben 155 GB, il che rende la nuova avventura di Cal Kestis uno dei maggiori pesi massimi, perlomeno nell'ambito dei giochi single player al lancio. Al momento non sono note le dimensioni delle versioni console, che tuttavia supponiamo non saranno molto differenti.

Peso a parte, i requisiti di sistema sono fondamentalmente identici a quelli trapelati erroneamente in anticipo su Steam lo scorso dicembre e che appaiono superiori alla media per i minimi, basti pensare che viene consigliata una GTX 1070.

Minimi

Sistema Operativo: Windows 10 64-bit

CPU: Intel Core i7-7700, AMD Ryzen 5 1400

Memoria: 8GB di RAM

GPU: NVIDIA GeForce GTX 1070, AMD Radeon RX 580

VRAM: 8GB

Spazio di archiviazione: 155 GB

Raccomandati

Sistema Operativo: Windows 10 64-bit

CPU: Intel Core i5-11600K, AMD Ryzen 5 5600X

Memoria: 16GB di RAM

GPU: Nvidia GeForce RTX 2070 o AMD Radeon RX 6700 XT

VRAM: 8GB

Spazio di archiviazione: 155 GB

Giusto pochi giorni fa abbiamo pubblicato sulle nostre pagine il provato di Star Wars Jedi: Survivor con le nostre impressioni dopo tre ore di gameplay.