Star Wars Jedi: Survivor, i requisiti di sistema PC svelati in anticipo

Oltre alla possibile data di uscita, Steam si è lasciato sfuggire in anticipo anche i requisiti di sistema della versione PC di Star Wars Jedi: Survivor, che sembrerebbero più alti rispetto alla media, con i minimi che richiedono una GTX 1070.

Minimi

Sistema Operativo: Windows 10 64-bit

CPU: Intel Core i7 7700, AMD Ryzen 5 1400

Memoria: 8GB di RAM

GPU: Nvidia GeForce GTX 1070, AMD Radeon RX 580

VRAM: 8GB

Spazio di archiviazione: 130GB

Raccomandati

Sistema Operativo: Windows 10 64-bit

CPU: Intel Core i7 11600K, AMD Ryzen 5 5600X

Memoria: 16GB di RAM

VRAM: 8GB

Spazio di archiviazione: 130GB

I requisiti erano stati svelati ieri da Steam per errore e infatti sono stati già rimossi dalla pagina di Steam di Star Wars Jedi: Survivor. Come possiamo vedere quelli minimi sono leggermente più alti rispetto alla media, mentre per i raccomandati viene chiesta una RTX 2070 / RX 6700 XT.

Non è chiaro tuttavia il target di risoluzione, framerate e preset grafici delle configurazioni riportate qui sopra in quanto non specificato dagli sviluppatori, dunque non ci resta che attendere per eventuali aggiornamenti in merito.

EA ha confermato in via ufficiale, che Star Wars Jedi: Survivor sarà uno dei protagonisti dei The Game Awards 2022, dove per l'occasione vedremo un nuovo trailer e verrà annunciata la data di uscita, che in realtà molto probabilmente è stata già anticipata da Steam.