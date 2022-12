The Game Awards 2022: durata dello show svelata da Geoff Keighley

Geoff Keighley ha svelato che i The Game Awards 2022 saranno più brevi rispetto allo show dello scorso anno, ma quanto più brevi? Inizialmente il conduttore non ha svelato la cifra, ma in una nuova clip salvata da una diretta di Twitch ha dato indicazioni più precise. Secondo quanto rivelato, i TGA 22 dureranno circa due ore e mezza, rispetto alle tre ore e quindici minuti dello scorso anno.

Questa durata è basata sulle prove generali, quindi potrebbe non essere precisa fino al minuto, ma ci dà comunque un'idea generale di quanto possiamo aspettarci. Le due ore e mezza potrebbero eccedere nel caso nel quale i discorsi dei vincitori dovessero durare più del previsto.

Ovviamente la lunghezza dello show è solo uno dei problemi per noi spettatori europei. L'evento inizierà alle due di notte per noi italiani e la durata di due ore e mezza significa che si dovrà stare svegli almeno fino alle 4 e 30 del mattino per seguire l'evento in diretta. Noi di Multiplayer.it non mancheremo, ma sappiamo che per molti si tratta di orari impossibili da gestire.

La statuetta dei The Game Awards 2022

L'evento dei The Game Awards 2022 proporrà meno giochi "grossi", ma non dovrebbero mancare titoli molto attesi dai giocatori. Inoltre, secondo Keighley, lo show includerà poca CG e molto gameplay, cosa ovviamente gradita dagli appassionati di videogiochi.

Oggi è anche stato confermato che Reggie Fils-Aimé sarà uno dei presentatori dello show, insieme a molti altri nomi importanti.