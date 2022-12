Offerte eBay: cuffie Sony Wh-1000xm5 in sconto con il coupon di dicembre 2022

Le offerte eBay di oggi ci propongono uno sconto per un paio di cuffie Sony Wh-1000xm5, che costano ora 299.90€, invece di 429.90€, usando anche il coupon FESTE22. Potete trovare il prodotto a questo indirizzo.

Precisamente, il coupon FESTE22 attiva uno sconto del 15% sui prodotti compatibili con l'offerta che costano almeno 15€. Il codice può essere usato per un massimo di 3 volte per ogni utente e a ogni utilizzo garantisce uno sconto massimo di 50€. In totale, ogni persona può quindi ottenere 150€ di sconto. L'offerta termina il 25 dicembre 2022 alle 23:59.

Il venditore è monclick-italia, con il 96.9% di feedback positivo. Il pagamento è possibile tramite PayPal, Visa, Mastercard, American Express e G Pay.

Le cuffie Sony Wh-1000xm5 propongono la cancellazione del rumore, una batteria fino a 30 ore con ricarica rapida che in tre minuti permette 3 ore di riproduzione audio. L'Adaptive Sound Control regola automaticamente le impostazioni audio in base all'ambiente e all'attività e la funzione Speak-to-Chat mette automaticamente in pausa la musica quando vuoi parlare.

Questa notizia include un link con affiliazione ad eBay che può fruttare una commissione a Multiplayer.it.