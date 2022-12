The Game Awards 2022 avrà almeno 30 - 40 giochi, poca CG e tanto gameplay, promette Keighley

Mancano pochi giorni alla messa in onda dei The Game Awards 2022 e ora Geoff Keighley ha deciso di svelare alcuni dettagli dello show. In un AMA (Ask me Anything) su Reddit, il conduttore e ideatore dei TGA, ha svelato che durante l'evento saranno presenti almeno 30 - 40 giochi e che gli spettatori possono aspettarsi pochi trailer in computer grafica e abbondanti sequenze di gameplay.

Queste affermazioni arrivano poco dopo che lo stesso Keighley ha confermato che i The Game Awards quest'anno saranno più corti e avranno meno giochi grossi, seppur non mancheranno produzioni molto attese. Una di queste è sicuramente Final Fantasy 16, dato che durante lo show il producer Naoki Yoshida farà un annuncio "molto speciale".

Su Reddit Keighley ha dichiarato che durante l'evento vedremo almeno 30 - 40 giochi che presenteranno nuovi contenuti. La conta dei titoli totale in realtà potrebbe essere persino più alta, dato che ci sarà anche un "discreto numero" di giochi inediti, quindi mai annunciati in precedenza. Il che è in linea con le precedenti dichiarazioni del conduttore, che il mese scorso fa aveva promesso la presenza di oltre 50 giochi ai TGA 22.

"Non sono sicuro, è sempre difficile conoscere i numeri esatti. Abbiamo probabilmente 30 - 40 giochi che mostreranno contenuti inediti durante lo show e anche un discreto numero di nuovi annunci".

Geoff Keighley

In un altro commento Keighley su Reddit ha affermato che ci saranno pochi trailer in CG e che generalmente i giocatori possono aspettarsi molte sequenze di gameplay.

"Non credo che avremo tanti trailer in CG. Ce ne sono un paio che ricordo, ma generalmente c'è tanto gameplay", ha detto Keighley.

Infine, Keighley si è dichiarato molto ottimista per la nuova edizione dei The Game Awards e che sarà una serata molto divertente, a patto che non trapelino leak prima dello show.

"Sono piuttosto entusiasta. Per quest'anno ho buone sensazioni. Torneranno a seguirci migliaia di fan, abbiamo una lineup di annunci e contenuti molto forte e complessivamente un buono show", ha detto Keighley. "Quindi sono molto entusiasta. Se tutto regge e riusciamo a mantenere il segreto su alcune sorprese, sarà una serata MOLTO divertente! Non ho mai avuto così buone sensazioni per uno show da tempo."