Genshin Impact: 800 Primogemme gratis per celebrare la vittoria ai PlayStation Partner Awards

Tramite i canali social ufficiali di Genshin Impact, Hoyoverse ha annunciato che invierà 800 Primogemme gratis a tutti i giocatori per festeggiare il Grand Award vinto dall'action RPG ai PlayStation Partner Awards 2022.

Le Primogemme gratis verranno distribuite da oggi, 4 dicembre, al 7 dicembre. Per riscattarle vi basta accedere alla casella di posta di Paimon all'interno del gioco accessibile dal menu di pausa. Il premio verrà inviato in quattro parti, una al giorno, da 200 Primogemme l'una. Avete tempo per riscattare le Primogemme fino alla fine della versione 3.3 di Genshin Impact (quindi fino a circa metà gennaio 2023).

I PlayStation Partner Awards 2022 di Sony hanno premiato i giochi più venduti realizzati o pubblicati in Giappone e Asia nel corso dell'ultimo anno. Genshin Impact ed Elden Ring hanno vinto il Grand Award, ovvero il premio più importante, conferito ai giochi realizzati in Giappone e Asia che hanno realizzato i ricavi maggiori in assoluto a livello internazionale. Per il titolo free-to-play di Hoyoverse è il secondo Grand Award di fila, a dimostrazione del grande successo che riscuote tutt'ora.

Tra pochi giorni sarà disponibile l'Update 3.3 di Genshin Impact, che tra le varie novità introdurrà la tanto attesa localizzazione con sottotitoli in italiano, nonché nuovi banner, personaggi, eventi e il gioco di carte Invokazione del Genio.