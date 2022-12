Trigun Stampede: nuovo trailer e data d'uscita giapponese per la serie animata reboot

Trigun Stampede, la nuova serie animata reboot dell'originale, si mostra in un nuovo trailer esteso che comunica anche la data d'uscita ormai piuttosto vicina, almeno per quanto riguarda il Giappone, oltre a svelare alcuni elementi della storia.

Svelato da Crunchyroll l'estate scorsa, il primo trailer per la nuova serie animata è uscito lo scorso luglio, mentre in questo caso ci troviamo di fronte a un altro video che mostra diverse altre scene della serie, consentendo così di valutare anche il lavoro di redesign effettuato sull'originale.

L'uscita di Trigun Stampede è fissata per il 7 gennaio 2023 in Giappone, mentre non ha ancora una data precisa per quanto riguarda l'arrivo in occidente.

Si tratta di una rielaborazione totale, da parte di Orange, dell'originale creato da Yasuhiro Nightow e diventato un grande successo tra gli anni 90 e i primi 2000, sia in Giappone che in occidente. Storia e caratteristiche dei personaggi dovrebbero rimanere ancorate alle origini, ma la reinterpretazione dovrebbe comunque portare alcune novità, oltre a quelle ben visibili dal punto di vista stilistico.

Nella storia, ambientata sul pianeta Gunsmoke, Vash the Stampede è un uomo ricercato, che ha l'abitudine di portare caos ovunque si rechi. Viene considerato il "tifone umanoide", primo uomo nella storia ad essere stato dichiarato una calamità naturale, ritenuto responsabile di vari disastri. Si tratta tuttavia di un uomo pacifico e altruista, che tuttavia si ritrova sempre in mezzo a guai veramente giganteschi.