Trigun Stampede, primo trailer per la nuova serie animata

Trigun Stampede si mostra nel suo primo trailer ufficiale, che mostra qualcosa della storia e soprattutto fa vedere il nuovo stile adottato tra character design e scenari con l'utilizzo di computer grafica e 3D.

Dopo l'annuncio della serie animata reboot dell'originale da Crunchyroll, arriva dunque il primo trailer di presentazione in occasione dell'Anime Expo, che dà modo di vedere Vash the Stampede in azione in questa nuova forma. Non sappiamo ancora la data di uscita della nuova serie animata, che è comunque prevista per il 2023, ma la produzione sembra essere già a buon punto.

Si tratta di una rielaborazione totale, da parte di Orange, dell'originale creato da Yasuhiro Nightow e diventato un grande successo tra gli anni 90 e i primi 2000, sia in Giappone che in occidente. Storia e caratteristiche dei personaggi dovrebbero rimanere ancorate alle origini, ma la reinterpretazione dovrebbe comunque portare alcune novità, oltre a quelle ben visibili dal punto di vista stilistico.

Nella storia, ambientata sul pianeta Gunsmoke, Vash the Stampede è un uomo ricercato, che ha l'abitudine di portare caos ovunque si rechi. Viene considerato il "tifone umanoide", primo uomo nella storia ad essere stato dichiarato una calamità naturale, ritenuto responsabile di vari disastri. Si tratta tuttavia di un uomo pacifico e altruista, che tuttavia si ritrova sempre in mezzo a guai veramente giganteschi.

A questo punto, attendiamo di ricevere ulteriori informazioni su questo nuovo Trigun Stampede, per quanto riguarda le caratteristiche della serie e la data di uscita.