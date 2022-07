Mario + Rabbids Sparks of Hope, i personaggi si mostrano in vari artwork ufficiali

Mario + Rabbids Sparks of Hope continua a mostrarsi in nuovi materiali e dopo il trailer pubblicato in questi giorni arrivano anche vari artwork relativi a tutti i personaggi del roster, che si presentano così al meglio della forma.

Mario + Rabbids Sparks of Hope è stato protagonista del recente Nintendo Direct Mini dedicato ai giochi third party in arrivo su Nintendo Switch e ha finalmente una data d'uscita fissata per il 20 ottobre 2022, annunciata con il nuovo trailer gameplay del gioco.

Nella galleria vediamo invece gli artwork dedicati ai vari personaggi che popolano il mondo di questo nuovo capitolo, come Mario, Luigi, Peach, Bowser, Rabbid Rosalina, Rabbid Mario, Rabbid Luigi, Rabbid Peach ed Edge.

L'ultimo, in particolare, è un personaggio completamente inedito, mentre gli altri tornano dal primo capitolo nelle versioni "ufficiali" del Regno dei Funghi e gli strani corrispettivi in forma di Rabbid, le creature ideate da Ubisoft. Dopo la nuova presentazione abbiamo avuto modo di intervistare Davide Soliani, il creative director di Ubisoft Milan responsabile del gioco, da cui abbiamo ricevuto diverse informazioni interessanti.

Nuovi dettagli possono inoltre essere tratti dalla nostra anteprima di Mario + Rabbids: Sparks of Hope.