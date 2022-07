Halo Infinite: da un leak sulla Forgia emerge un particolare strumento creativo

Halo Infinite è ancora in attesa della sua modalità Forgia, ma i leak che stanno caratterizzando questa porzione di gioco sembrano indicare qualcosa di veramente ambizioso in lavorazione da parte di 343 Industries, come dimostra anche questo particolare strumento per la creazione che consente di modificare le dimensioni di qualsiasi elemento 3D.

L'utente Twitter Rebs Gaming si sta occupando di raccogliere vari leak riguardanti la Forgia di Halo Infinite, mostrando vari spezzoni del gioco in brevi video che testimoniano alcuni particolari strumenti applicati dagli sviluppatori a questa modalità di gioco. Da quanto emerge, sembra che sia concessa una notevole libertà creativa ai giocatori, con possibilità di costruzione che vanno al di là di quanto si vedeva in precedenza nella modalità corrispondente dei capitoli precedenti.



Nel caso specifico del filmato mostrato qui sopra, è possibile vedere un tool che consente di modificare a piacere le dimensioni di un qualsiasi elemento 3D, cosa che può dare origine a cose veramente bizzarre. Nel video vediamo uno spartan diventare gigantesco, cosa che potrebbe aprire la strada a mappe e modalità alquanto peculiari in Halo Infinite.



In precedenza, lo stesso account aveva riportato vari altri video con torrette automatiche e anche una funzione di combinazione delle caratteristiche delle armi che consente la creazione di nuovi oggetti da mettere in arsenale, con un controllo veramente ampio delle possibilità creative nella Forgia di Halo Infinite.