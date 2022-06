Mario + Rabbids: Sparks of Hope, Ubisoft Milan ha finalmente svelato l'esclusiva Nintendo Switch

Ora che Mario + Rabbids: Sparks of Hope è stato finalmente annunciato, quindi, mancavano solo informazioni più dettagliate sul suo sviluppo. Come si è evoluta la squadra di Davide Soliani in questi anni difficili? E come si è trasformato il videogioco che li ha messi sotto ai riflettori? La risposta a questi quesiti l'abbiamo avuta grazie a una comoda presentazione digitale del titolo gentilmente offerta da Ubisoft qualche giorno fa, con tanto d' intervista con Davide Soliani in persona.

Con premesse del genere, comprensibilmente, erano in molti ad attendere la mossa successiva dello studio milanese. Un nuovo titolo completamente staccato dall'idraulico baffuto non sarebbe stato certamente un progetto irraggiungibile, eppure - vista la passione per i mondi Nintendo dimostrata e il successo ottenuto - era praticamente scontato che un seguito di Mario + Rabbids avrebbe a un certo punto fatto capolino.

Al lancio, invece, qualunque dubbio è stato disintegrato in un lampo: Mario + Rabbids: Kingdom Battle si è rivelato uno degli strategici a turni più creativi e ispirati in circolazione, ed è riuscito non solo a convincere critica e pubblico, ma anche a rendere omaggio a Mario e al suo universo a tal punto da far sembrare che i ragazzi di Ubisoft Milan fossero in realtà parte integrante di Nintendo da eoni.

La storia è ben nota, ma tanto vale ripeterla per la centesima volta: quando Mario + Rabbids: Kingdom Battle è stato presentato, le aspettative erano bassine, vuoi per lo storico non proprio esaltante degli altri titoli dedicati ai buffi conigli di Ubisoft, vuoi per il fatto che Ubisoft Milan , il team alle redini del progetto, ai tempi non si era mai distinto particolarmente nel panorama.

Una galassia da esplorare

L'immagine di copertina di Mario + Rabbids: Sparks of Hope

La prima cosa che balza all'occhio di Sparks of Hope è senza dubbio la rinnovata scala del gioco. Non siamo più su un singolo pianeta diviso in mondi ispirati dagli archetipi classici dei Mario, bensì su una allegra nave spaziale, a quanto pare pronta a esplorare un'intera galassia nata dalla fusione del mondo dei Rabbids con quello Nintendo. Ora, il viaggio non è puramente di piacere: vari mondi sono in pericolo per via della corruzione diffusa da una potente e misteriosa entità chiamata Cursa, che ha persino preso il controllo dell'armata di Bowser. E una delle sorprese di questo seguito, infatti, è proprio la presenza dell'iconico antagonista di Mario come membro del vostro team, più che mai desideroso di recuperare il suo esercito e armato con una sorta di bazooka corazzato.

La capacità di Cursa di controllare le menti non è peraltro solo un espediente per avere tra i propri alleati il più noto tra i cattivi Nintendiani. Trovarsi tra le scatole l'armata di Bowser oltre alle solite varianti dei Rabbids garantisce una diversificazione nettamente maggiore dei nemici e permette a Ubisoft Milan di sbizzarrirsi ulteriormente con gli scontri. Considerando quanto fatto con i boss nel precedente capitolo (e le conferme di Soliani sull'impegno legato agli incontri con questa tipologia di nemici) ci aspettiamo quindi grande originalità ed estro nelle battaglie di questa nuova campagna. Per la cronaca, i cambiamenti non riguardano solo gli avversari: in Mario + Rabbids: Sparks of Hope sembra sia stata data nettamente più importanza alle specializzazioni dei personaggi, che ora hanno praticamente tutti nuove armi e vantano ruoli ancor più specifici e devastanti poteri unici (Peach può ad esempio applicare uno scudo ad area al proprio party, Rabbid Rosalina addormenta i nemici e Rabbid Mario sferra devastanti contromosse con i suoi magli metallici). Davide Soliani ha sottolineato l'importanza dei ruoli durante la nostra intervista in esclusiva, precisando come ci sia un altro elemento che ne amplifica l'impatto nel gioco: le Spark, fusioni tra Rabbid e Luma equipaggiabili dai giocatori.

Pare che nel gioco se ne potranno assegnare due per personaggio e che farlo permetterà o di massimizzare le capacità in cui questi già eccelle, o di modificare il suo approccio agli scontri eliminandone le debolezze. Non abbiamo avuto modo e tempo di entrare nel dettaglio della cosa, ma sembra ci sia di mezzo anche un sistema elementale di qualche tipo quando se ne attivano gli effetti e siamo davvero curiosi di vedere quanta libertà offra il tutto.