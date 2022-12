Batman: il cosplay di Poison Ivy di martina_the_witch vuole avvelenarci con un bacio

Poison Ivy è una dei villain di Batman più apprezzati dalle cosplayer, data la grande varietà di versioni del personaggio viste nella lunga storia editoriale e le varie trasposizioni transmediali del Cavaliere Oscuro. Il suo fascino ovviamente è un altro punto a favore, come ci ricorda il cosplay di martina_the_witch.

Poison Ivy è apparsa per la prima volta nei fumetti nel lontano 1966, con le sue origini che sono mutate più volte nel corso del tempo. Dopo la Crisi delle Terre Infinite la genesi del personaggio è stata delineata in maniera quasi permanente: a causa di una mutazione genetica, la biochimica Pamela Lillian Isley ottiene delle abilità sovrumane e il controllo completo su qualsiasi forma di vita vegetale, nonché la possibilità di avvelenare semplicemente con un tocco e di soggiogare quasi qualsiasi essere umano usando dei potenti feromoni. Decide di sfruttare i suoi poteri per salvare le piante di tutto il mondo dalla noncuranza degli esseri umani. Un fine nobile, se non fosse che nel farlo diventa un'assassina e un'ecoterrorista, nonché una delle nemesi più pericolose di Batman.

Abbiamo visto varie interpretazioni convincenti di Poison Ivy da parte di martina_the_witch sulle nostre pagine e anche questa non è da meno. Si tratta di una variante creata quasi da zero e personalizzata dalla modella, seppur non mancano dei tratti caratteristici del personaggio, come la folta chioma rosso accesso che fa da contrasto al verde del costume e accessori floreali vari. Il post che accompagna lo scatto recita "Sweet poison on your lips..." (dolce veleno sulle tue labbra), ricordandoci uno dei metodi preferiti di Poison Ivy per eliminare le sue vittime, ovvero con un bacio al sapor di veleno.

Che ne pensate del cosplay di Poison Ivy realizzato da martina_the_witch? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto.