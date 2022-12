Genshin Impact: data e orario della manutenzione per l'update 3.3 che aggiunge l'italiano

Hoyoverse ha annunciato data e orario della manutenzione programmata dei server di Genshin Impact in vista del lancio dell'Update 3.3, che come sicuramente saprete introdurrà i sottotitoli in italiano nel gioco. I lavori inizieranno alle 23:00 italiane di martedì 6 dicembre 2022. Come da tradizione ormai, Hoyoverse ricompenserà la pazienza dei giocatori con un bonus di 600 Primogemme gratis.

Stando ai dettagli forniti da Hoyoverse, la manutenzione durerà 5 ore. Salvo imprevisti dunque potrete tornare a giocare a partire dalle 04:00 italiane di mercoledì 7 dicembre 2022, a patto di aver scaricato e installato la nuova versione. Di conseguenza a partire dalla stessa ora Genshin Impact sarà finalmente in italiano.

Per ricompensare la pazienza dei giocatori, Hoyoverse regalerà un bonus di 300 Primogemme gratis (60 per ogni ora di manutenzione), a cui se ne aggiungeranno altre 300 per la risoluzione di problemi all'interno del gioco, per un totale di 600 Primogemme. Potranno riscattarle tutti giocatori tramite la casella di posta di Paimon, a patto di aver raggiunto l'Adventure Rank 5 o superiore. Si tratta di un bonus che ormai i giocatori danno per scontato, ma in ogni caso sempre molto gradito, considerando i nuovi personaggi in arrivo.

Oltre alla lingua italiana, l'Update 3.3 di Genshin Impact introduce Faruzan e il Vagabondo come personaggi giocabili, nuove missioni principali, due set di artefatti, eventi e l'atteso gioco di carte Invokazione del Genio. Ecco un riassunto delle novità in arrivo.