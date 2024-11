Anche Star Wars Jedi: Survivor è stato aggiornato per PS5 Pro

Come era lecito attendersi, sono molti i giochi che sono stati aggiornati nelle ultime ore per sfruttare le caratteristiche avanzate di PlayStation 5 Pro, console di metà generazione di Sony disponibile da oggi. Tra questi, c'è anche Star Wars Jedi: Survivor, sviluppato da Respawn Entertainment e pubblicato da Electronic Arts, che ha ricevuto una serie di ottimizzazioni specifiche per Pro, rese possibili dalla maggiore potenza.