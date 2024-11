Telegram Desktop arriva su Windows on Arm in versione nativa

WhatsApp è a tutti gli effetti la piattaforma di messaggistica più utilizzata al mondo, con un bacino di milioni e milioni di utenti sparsi per le diverse nazioni. Pochi anni dopo è arrivato Telegram, che ha invece fatto del suo sistema di crittografia avanzata il suo punto di forza principale da cui partire, assieme a numerose funzionalità inedite che gli han permesso di guadagnare anche in questo caso milioni di utenti, recuperando velocemente terreno rispetto al suo diretto concorrente. In particolare, proprio nelle ultime ore, Telegram Desktop è finalmente disponibile sui PC con architettura Arm: scopriamo insieme tutti i dettagli di questa importante novità.

Telegram Desktop: l'arrivo su PC Windows on Arm La versione desktop di Telegram è ormai disponibile da diversi anni, raggiungendo nel 2017 anche il Microsoft Store, ovvero lo store digitale della compagnia per il download dei programmi. Nel corso delle ultime ore, in particolare, Telegram ha pubblicato per la prima volta il client desktop nativo destinato ai PC con Windows on Arm. Notebook Windows on Arm Nel corso degli ultimi mesi, diverse sono state le compagnie terze parti che hanno cominciato a pubblicare app in versione nativa per la nuova architettura Arm di Windows. Tra queste non possiamo di certo non menzionare Chrome, Spotify, la sopracitata WhatsApp, Adobe Photoshop, Adobe Lightroom, Blender, Affinity Suite, DaVinci Resolve e tante altre ancora, a cui si aggiungeranno rispettivamente Google Drive e Slack nel corso dei prossimi mesi.