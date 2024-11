God of War Ragnarok si aggiorna con il supporto a PS5 Pro e un'opzione per limitare gli aiuti di Atreus

Sony Santa Monica ha pubblicato la patch 6.00 per la versione PS5 di God of War Ragnarok, che introduce una nuova modalità grafica e opzioni tarate per PS5 Pro, nonché un'impostazione che permette di limitare gli aitui dei compagni.

Partendo dal primo punto, è stata aggiunta la PS5 Pro Enhanched Mode, che attiva il preset Qualità di PS5 base con 4K nativo, ma raggiungendo un framerate di 60 fps. È possibile attivare anche l'opzione Hight Frame Rate su schermi a 120Hz per sbloccare il framerate. Inoltre, su PS5 Pro la modalità Performance è stata potenziata su PS5 Pro, ma non viene spiegato di preciso come (su PS5 base gira a 1440p e 60 fps), ed è possibile usare il PSSR come opzione per l'upscaling.